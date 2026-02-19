weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  4. Ruhende Linie im Burgenlandkreis: Eigentümer soll Bahnstrecke zwischen Teuchern und Naumburg vernachlässigt haben: Wie er auf den Vorwurf reagiert

Ruhende Linie im Burgenlandkreis Eigentümer soll Bahnstrecke zwischen Teuchern und Naumburg vernachlässigt haben: Wie er auf den Vorwurf reagiert

Die Debatte um die Zukunft der nicht mehr befahrenen Bahnstrecke zwischen Teuchern und Naumburg geht weiter. Nun schaltet sich eine Kreistagsfraktion und die Strukturentwicklungs- und Wirtschaftsfördergesellschaft des Burgenlandkreises ein.

Von Martin Walter 19.02.2026, 14:00
Hier fährt die Erfurter Bahn am Teucherner Bahnhof zwischen Weißenfels und Zeitz vorbei. Doch fährt von dort jemals wieder ein Zug nach Naumburg?
Teuchern/MZ. - Nun folgt der Konter: Nachdem Jörn Schneider, Chef von Zossen-Rail und Eigentümer der seit 2010 nicht mehr befahrenen Bahnstrecke zwischen Teuchern und Naumburg, kürzlich gegen Landrat Götz Ulrich (CDU) geschossen hat, schießen nun sowohl die Freie Wähler/BfW/LG/VBL-Fraktion im Kreistag als auch die Strukturentwicklungs- und Wirtschaftsfördergesellschaft des Burgenlandkreises (Sewig) zurück.