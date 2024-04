Weißenfels/MZ - Einen Schaden in Höhe von mehreren Hundert Euro haben nach Polizeiangaben unbekannte Diebe in einem Geschäft in der Nikolaus-Otto-Straße in Weißenfels angerichtet: Laut den Beamten entwendeten die Täter in der Nacht zu Dienstag im Außenbereich des Ladens einen Tisch und eine Sitzbank. Die Mitarbeiter hatten dies am Morgen festgestellt, als sie den Außenbereich für die Kunden öffnen wollten und einen aufgebrochenen Zaun feststellten. Die Ermittlungen laufen.