2025 hat Torsten Holm-Dankert den kreiseigenen Busbetrieb noch in einer Doppelspitze geleitet. Warum er das Unternehmen jetzt alleine führt.

„Busfahrer zu sein, war schon mein Kindheitstraum“: Wer nun allein am Steuer des Busbetriebs sitzt

Weissenfels/MZ. - „Busfahrer zu sein, war schon mein Kindheitstraum“, sagt Torsten Holm-Dankert. Und diesen Traum hat sich der 49-Jährige quasi übererfüllt. Denn inzwischen sitzt er kaum noch selbst am Steuer der Busse, ist dafür aber für die rund 250 Busfahrer und circa weiteren 70 Mitarbeiter der kreiseigenen Personenverkehrsgesellschaft Burgenlandkreis (PVG) verantwortlich, hat dort seit Anfang des Jahres nämlich als Chef allein das Ruder übernommen.