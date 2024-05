Nahe des Lützener Ortsteils Röcken ist am Donnerstagabend ein Kleintransporter im Straßengraben gelandet. Welcher Atemalkoholwert bei dem Fahrer festgestellt worden ist.

Lützen/MZ - Ein Kleintransporter ist am Donnerstag gegen 23.30 Uhr an der Kreuzung der L188 zur B 87 nahe des Lützener Ortsteils Röcken (Burgenlandkreis) von der Straße abgekommen und im Straßengraben gelandet. Das war der Polizei von Zeugen gemeldet worden. Den Grund für den Unfall stellten die herbeigeeilten Beamten nach Revierangaben schnell fest: Der Fahrer stand unter Alkoholeinfluss. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,74 Promille. Der Fahrer wurde zur Blutprobenentnahme in ein Krankenhaus gebracht, der Führerschein wurde ihm abgenommen und ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet.