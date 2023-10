Familienleben in Sachsen-Anhalt Beliebter Wohnort: Was macht Hohenmölsen für Familien so attraktiv?

Die Ergebnisse einer aktuellen Umfrage von Mitteldeutscher Zeitung und Volksstimme unter fast 12.000 Bürgern in Sachsen-Anhalt zeigen: Beim Thema Wohnen sind nur wenige Kommunen besser bewertet worden als Hohenmölsen. Eine Familie erzählt, was sie an der Drei-Türme-Stadt schätzt.