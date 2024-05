Einmal „Das da“, bitte!: Eiscafé in Aschersleben kreiert eine Sorte für Unentschlossene

Süß mit Crunch: Guido Pellegrini aus Aschersleben präsentiert in seinem Eiscafé das neue „Das da“-Eis.

Aschersleben/MZ - „Ähm“, „Tja“, „Öh“ – „Das da“! Unentschlossenen Eisfans wird beim Eiscafé Pellegrini in der Taubenstraße ab sofort die Entscheidung abgenommen. Denn Eiscafé-Chef Guido Pellegrini hat eine neue Eissorte ins Sortiment aufgenommen. Sie heißt „Das da“ und soll all jenen, die so ihre Schwierigkeiten damit haben, sich zu entscheiden, das Leben leichter machen.