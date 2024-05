Ab Ende 2025 sollen Passagiere von Weißenfels aus mit der S-Bahn nach Leipzig fahren können. Die Linken üben jedoch Kritik an der geplanten Änderung.

WEISSENFELS/MZ. - Der Kreisverband sowie Weißenfelser Stadtverband der Linken sieht einen Rückschritt, wenn Weißenfels wie geplant Ende Dezember 2025 in Richtung Leipzig und Naumburg an das Mitteldeutsche S-Bahn-Netz angeschlossen wird. Das Vorhaben an sich „begrüßen wir ausdrücklich, doch findet damit für die Menschen aus Weißenfels und bis nach Leipzig hinein keine wirkliche Aufwertung statt“, sagt Andreas Krause, gelernter Verkehrsfachwirt und Weißenfelser Linken-Mitglied. Die MZ hat die Kritikpunkte der Linken und die Stellungnahme des Nahverkehrsservices Sachsen-Anhalt (Nasa) zusammengefasst.