Im geschichtsträchtigen Gebäude im Weißenfelser Zentrum legen Restauratoren Deckenmalereien frei. Was künftig in dem Haus geplant ist.

Weißenfels/MZ. - Susanne Fuchs ist überzeugt: „Das Hofmarschallhaus ist in einer Liga mit dem Weißenfelser Fürstenhaus.“ Und die Diplom-Restauratorin zeigt auf die schon freigelegten Stellen einer Deckenmalerei in der ersten Etage. „Das ist der Prachtraum des Hauses. Hier hat der Hausherr einst seine Gäste empfangen“, erklärt Maximilian Schmidt (siehe Beitrag „Adelspalais erinnert...“). Der 29-Jährige hat sein Architektur-Masterstudium abgeschlossen und betreut jetzt das Großprojekt. Vor fünf Jahren hatte sein Vater Jens-Norbert Schmidt, Inhaber einer Dachdeckerfirma, das barocke Kleinod in der Nikolaistraße gekauft. Bis dahin stand es viele Jahre leer und drohte immer weiter zu verfallen.

Das ehrgeizige Ziel der Eigentümer: Die wertvolle Bausubstanz vor dem Verfall bewahren und ein Stück barocken Glanz wieder erstrahlen zu lassen. An der Fassade ist das mittlerweile bereits gelungen. Ein Hingucker ist das nach historischem Vorbild restaurierte große Eingangsportal.

Zehn Farbschichten übereinander

Nun aber wartet noch viel Arbeit im Inneren des geschichtsträchtigen Gebäudes. Noch bis Juni sind die Restauratoren Oliver Raupach und Susanne Fuchs damit beschäftigt, einst sichtbare Kunst wieder freizulegen. „Im Laufe der vergangenen 200 Jahre sind hier etwa zehn Farbschichten aufgetragen worden“, erklärt Susanne Fuchs. Jetzt sind die Fachleute mit einer wahren Sisyphosarbeit beschäftigt: Die Farbschichten werden mit Knochenleim eingestrichen, wodurch die Schicht praktisch erstarrt und sich schließlich – ähnlich einer Gesichtsmaske – abschälen lässt. Weiter unten liegende Schichten werden mit Heißdampf bearbeitet, für den Feinschliff setzen die Restauratoren schließlich das Skalpell an.

In allen vier einst herrschaftlichen Räumen in der ersten Etage sind kostbare Stuckdecken zu finden. Susanne Fuchs datiert sie um das Jahr 1709 – plus, minus zehn Jahre. Welche Malereien nach der Freilegung tatsächlich restauriert werden können, steht derzeit noch nicht fest. Schließlich hängt auch bei diesem ehrgeizigen Projekt am Ende alles an der Finanzierung. 300.000 Euro haben die Eigentümer für die Wiederherstellung von Decken, Türen, Sockel und Fußböden in den historischen Räumen eingeplant. 130.000 Euro haben sie bisher vom Land Sachsen-Anhalt erhalten. Auf eine finanzielle Unterstützung von der Deutschen Stiftung Denkmalschutz hoffen sie noch.

Gewölbekeller von Schlamm befreit

Während in der ersten Etage mit großem Aufwand barocker Glanz von einst freigelegt wird, haben sie in den vergangenen Monaten auch im Gewölbekeller ganze Arbeit geleistet. „Wir haben mit unseren Helfern eine gut einen Meter hohe Schicht aus Erde und Schlamm, die über Jahrzehnte hinweg in den Keller geschwemmt wurde, abgetragen“, erzählt Maximilian Schmidt. Nun wird das Mauerwerk des Gewölbekellers Schritt für Schritt mit Sand verstrahlt und neu verfugt. Künftig sollen im Keller eine Pelletheizung und Abstellflächen für die Mieter zu finden sein.

Denn das Ziel der Eigentümer steht: Im ehemaligen Hofmarschallhaus sollen am Ende acht barrierefrei zugängliche Wohnungen entstehen – auf jeder Etage zwei jeweils rund 80 Quadratmeter große Mietwohnungen. Dabei ist der Sanierungsaufwand in den einstigen herrschaftlichen Räumen in der ersten Etage am größten – der künftige Wohnraum wird weit weg sein vom Standard. Dass die weitere Sanierung gelingt, davon ist Maximilian Schmidt überzeugt. Weihnachten 2025, so die Hoffnung, könnten die ersten Mieter einziehen.