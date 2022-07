Ein Traum wird wahr: Hohenmölsenerin eröffnet eine Praxis für Physiotherapie

Die 37-jährige Anja Halbauer hat den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt. Auf dem Markt in Hohenmölsen hat sie eine Praxis für Physiotherapie eröffnet.

Hohenmölsen/MZ - Großer Bahnhof herrscht an diesem ersten Julitag vor und in der Praxis von Anja Halbauer auf dem Markt in Hohenmölsen. Viele Freunde, Bekannte und die Familie sind gekommen, um dieses besondere Ereignis mit der 37-Jährigen zu zelebrieren: Denn an diesem Tag eröffnet Anja Halbauer ihre eigene Physiotherapiepraxis - im Herzen von Hohenmölsen. Welche Gedanken ihr durch den Kopf gehen? Aufregung, Freude - alles kommt gerade in ihrem Kopf zusammen, erzählt die Hohenmölsenerin freudestrahlend.