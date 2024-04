Ein Teucherner soll die minderjährige Tochter seiner einstigen Lebensgefährtin mehrfach sexuell missbraucht haben. Nun hat der Prozess gegen ihn in Halle begonnen.

Kindesmissbrauch in Teuchern

Im Gerichtssaal 123 wird derzeit einem 39-jährigen Teucherner der Prozess gemacht. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm sexuellen Missbrauch einer Minderjährigen in mehr als einem Dutzend Fällen vor. Im Falle einer Verurteilung droht dem Angeklagten eine mehrjährige Haftstrafe.

Teuchern - Zwischen Sommer 2020 und Herbst vergangenen Jahres ist ein Mädchen aus Teuchern mutmaßlich durch die Hölle gegangen. Mehr als ein Dutzend Mal soll das damals noch jünger als 14 Jahre alte Kind vom Lebensgefährten ihrer Mutter sexuell missbraucht und in mindestens vier Fällen auch gewaltsam zum Sex gezwungen worden sein. Die Staatsanwältin verliest am Dienstagmorgen im Saal 123 im Landgericht in Halle eine lange Liste mit Vorwürfen verschiedener sexueller Praktiken.