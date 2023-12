Nach einer längeren Pause kann die Schau auf Neu-Augustusburg wieder besichtigt werden. Was es Neues zu sehen gibt.

Weißenfels/MZ. - Die neu gestalteten Räume der Schuhausstellung des Weißenfelser Museums sind ab sofort für Besucher geöffnet. Darüber hat die Stadt in einer Pressemitteilung informiert. Ursprünglich sollte die komplett überarbeitete Dauerausstellung am gestrigen Sonntag offiziell wiedereröffnet werden. Krankheitsbedingt musste die Veranstaltung jedoch ausfallen und soll nun im Rahmen des Neujahrsauftakts im Museum am 14. Januar nachgeholt werden.