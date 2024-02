Auf einer Baustelle in der Leipziger Straße in Weißenfels haben unbekannte Täter Kupferkabel gestohlen. Welchen Wert die Beute laut Polizei hat.

Weißenfels/MZ - An einer Baustelle in der Leipziger Straße in Weißenfels haben unbekannte Diebe etwa 40 Meter Kupferkabel gestohlen. Laut Polizei hatten die Täter das Kabel in der Nacht zu Mittwoch in einem ausgeschachteten Graben gekappt. Der Schaden werde auf mehrere hundert Euro geschätzt.