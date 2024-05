Zahlen zur erreichten Quote an Verträgen werden nicht genannt. Wie es jetzt mit dem Internet in der Einheitsgemeinde Allstedt weitergehen soll und warum der Ortsteil Emseloh besser dran ist.

Woran ist der Glasfaserausbau in Allstedt gescheitert?

Allstedt/MZ. - Nicht von Erfolg gekrönt war der Versuch des Unternehmens Deutsche Glasfaser (DG), in der Einheitsgemeinde Allstedt ein neues Netz für ultraschnelles Internet zu installieren. Die Befragung in Allstedt und den Ortsteilen hat das Unternehmen offenbar sogar vorfristig abgebrochen, weil das Interesse der Einwohner zu wünschen übrig ließ.

Möglicherweise sei aber auch nicht engagiert genug versucht worden, Kunden zu finden, meinte ein Einwohner aus Winkel, der sich in der Bürgerfragestunde der jüngsten Stadtratssitzung zu Wort meldete und das Geschehen „eine Farce“ nannte.

Glasfaser für Allstedt - in Winkel kam keine Werbung an

Nachdem im Amtsblatt vom Oktober über das Vorhaben der Deutschen Glasfaser berichtet worden war, habe er ein halbes Jahr lang gewartet, „dass mal irgendeine Information in Winkel eintrudelt“. Nur, um dann aus der Mitteldeutschen Zeitung zu erfahren, dass sich das Unternehmen aus Allstedt zurückgezogen habe. Bis in seinen Ortsteil waren offenbar weder die Werber noch die Infobriefe gekommen. „Wenn sich abzeichnete, dass das Projekt schlecht läuft – warum hat man Interessenten nicht im Amtsblatt nochmal aufgefordert, sich direkt an die Deutsche Glasfaser zu wenden?“, fragte er.

Bürgermeister Daniel Kirchner (parteilos) berichtete, dass es in Allstedt sowohl Anschreiben als auch Werberkolonnen gegeben habe. Auch im Ortsteil Niederröblingen habe er angesichts der an Häusern angebrachten Glasfaser-Schildchen mit der Aufschrift „Ich bin schon dabei“ den Eindruck gehabt, dass die Sache vorangehe. Gefühlt sei dort die angestrebte Quote von einem Drittel der Haushalte erreicht gewesen. Das Unternehmen habe die Akquise dann vor Ablauf der selbst genannten Frist abgebrochen, ohne die Stadt zu informieren. Auf die Frage, wie viel Prozent der Haushalte Vorverträge abgeschlossen hatten, habe man keine Auskunft bekommen. Auch der MZ hatte die Glasfaser diese Frage nicht beantwortet.

Datenautobahn in Emseloh, normales Netz in Allstedt

In der Einheitsgemeinde gibt es nun die etwas ungewöhnliche Situation, dass die Kernstadt weiter auf Hochgeschwindigkeits-Internet per Glasfaser wartet, während die Ortsteile Emseloh und Pölsfeld es jetzt schon bekommen. Die hatte die DG gleich von vornherein außen vor gelassen, weshalb sie nun vom geförderten Ausbau in Regie des Landkreises profitieren.

„Wir bleiben aber weiter an dem Thema dran“, sagte Kirchner. Nachdem die Telekom auf eine erneute Anfrage hin erklärt hatte, in der Einheitsgemeinde Allstedt in den nächsten fünf Jahren keinen Ausbau zu planen, habe man das Unternehmen Grüne Glasfaser (GG) angeschrieben. Man hoffe jetzt, sie von einer Investition überzeugen zu können, sagt Kirchner. Die GG sei aktuell auch im Raum Hettstedt aktiv.

Gibt es doch noch eine Chance auf schnellen Glasfaserausbau?

Kai Dittmann berichtete unterdessen, dass man in Niederröblingen zurzeit selbst erhebe, wie viele Einwohner Interesse an einem Glasfaseranschluss haben. Diese Zahlen wolle man möglichen neuen Ausbaupartnern vorlegen.

Dass die DG zu wenige Abschlüsse sammeln konnte, liege möglicherweise daran, dass die Leute mit der momentanen Geschwindigkeit noch zufrieden sind und sich die höheren Kosten für einen Glasfaseranschluss sparen wollen, meint Daniel Kirchner. Es sei aber absehbar, dass die Datenmengen mit fortschreitender Entwicklung größer werden. Wenn man den Ausbau wolle, müsse man Überzeugungsarbeit leisten.