Fünf Kandidaten gehen ins Rennen um den Posten des Oberbürgermeisters in Sangerhausen. Über ihre Zulassung entscheidet der Wahlausschuss am Mittwoch. Wann eine öffentliche Vorstellung der Bewerber geplant ist.

Wer am 14. April neuer Oberbürgermeister in Sangerhausen werden will

Der neue Oberbürgermeister wird am 14. April gewählt. Erreicht keiner der Bewerber im ersten Wahlgang mehr als 50 Prozent der Stimmen, gibt es am 28. April einen zweiten Wahlgang. Dann treten die beiden Kandidaten mit den meisten Stimmen gegeneinander an.

Sangerhausen/MZ. - Zur Wahl des neuen Oberbürgermeisters in Sangerhausen am 14. April bleibt es bei fünf Kandidaten. Bis zum Ende der Bewerbungsfrist am Montag, 18 Uhr, ist kein weiterer Bewerber dazu gekommen. Das teilte die Stadtverwaltung auf Anfrage mit.

Wahlforum im Schollgymnasium

Demnach treten der Einzelbewerber Tim Schultze (parteilos), der auch Fraktionschef von BOS, FDP und Bauernverband im Stadtrat ist, der frühere Bundestagsabgeordnete Torsten Schweiger (CDU), der Ex-Landtagsabgeordnete Andreas Gehlmann (AfD), der Einzelbewerber Andreas Ehlert sowie Holger Hüttel (Die Linke) an. Über die offizielle Zulassung der Bewerbung wird der Wahlausschuss am morgigen Mittwoch, 7. Februar, entscheiden.

Alle zugelassenen Kandidaten haben die Möglichkeit, sich am 7. März, 18 Uhr, bei einem Forum in der Aula des Geschwister-Scholl-Gymnasiums vorzustellen, teilte Amtsinhaber Sven Strauß (SPD) mit. Er tritt aus persönlichen Gründen selbst nicht wieder an.

Wahlvorstände bereits besetzt

Im Rathaus wird die Wahl derzeit auf Hochtouren vorbereitet, sagte Strauß. „Mit der Beschaffung der notwendigen Materialien sowie der Erstellung der notwendigen Daten wurde begonnen.“ Es wird insgesamt 28 Wahllokale in der Stadt und den einzelnen Ortsteilen geben, unter anderem aufgrund der gesunkenen Einwohnerzahl eines weniger als bei der letzten OB-Wahl vor sieben Jahren. Alle 28 Wahlvorstände seien zwischenzeitlich personell besetzt. „Als sehr positiv ist zu werten, dass sich 42 Bürgerinnen und Bürger freiwillig als Wahlhelfer zur Verfügung stellen“, lobte der scheidende OB.

Briefwahl ab 25. März

Die wahlberechtigten Einwohner der Stadt und der 14 Ortsteile erhielten in der Woche vom 18. bis 23. März 2024 ihre Wahlbenachrichtigungskarte. Ab 25. März soll dann im Neuen Rathaus, Raum 306 (dritte Etage), das Wahlbüro für die Briefwahl geöffnet werden, um Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit zu geben, auch vor dem Wahltag wählen zu können. „In gewohnter Weise wird die Beantragung der Briefwahlunterlagen auch über das Internet sowie über Smartphones mittels einscannen des QR-Codes realisierbar sein“, sagte Strauß.

Er wies daraufhin, dass die Bewerberfrist für die Wahl des Stadtrates sowie der Ortschaftsräte seit dem 31. Januar läuft. Die erforderlichen Unterlagen könnten beim Gemeindewahlleiter oder im Referat Organisation und Wahlen abgeholt oder angefordert werden. Die Wahl des Stadtrats und der Ortschaftsräte findet mit der Europawahl am 9. Juni statt.