Beim Internet-Auktionshaus Ebay weiß man: Nach dem Fest machen mehr als die Hälfte der Leute unpassende Geschenke wieder zu Geld. Ist das auch in Mansfeld-Südharz so?

Was ist aus den Ebay-Angeboten aus Mansfeld-Südharz geworden?

Schön verpackt, aber doch nicht das Richtige - nach dem Fest finden viele Geschenke nochmal ganz neue Besitzer.

Sangerhausen/MZ. - Weiß, reich verziert, mit üppigem Goldrand und den blauen Schwertern auf der Unterseite - die große Meißner Prunkschale, die die MZ vor Weihnachten als potenzielles Geschenk aus Mansfeld-Südharz auf Ebay gefunden hatte, hat offensichtlich auf keinem Gabentisch gelegen. Möglich, dass vielen die 300 Euro für ein Geschenk einfach zu teuer waren.