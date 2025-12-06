Über die Lokalseiten des Internet-Auktionshauses Ebay findet man Angebote für Selbstabholer in der unmittelbaren Umgebung. In Mansfeld-Südharz ist darunter manche Überraschung - vielleicht auch schon für Weihnachten. Ein Streifzug durch die Angebote.

Russische Kernseife oder 4.000-Euro-Partytisch? Was auf Ebay aus Mansfeld-Südharz angeboten wird

Auf Ebay finden sich auch in Mansfeld-Südharz Schnäppchen und kuriose Angebote.

Sangerhausen/MZ. - Er naht unaufhaltsam, der Heiligabend. Und damit wird eine Frage immer drängender: Was schenken? Auf der Suche nach Inspiration könnte man durchaus auf die Idee kommen, mal bei Ebay reinzuschauen. In dem großen Internet-Auktionshaus gibt es alles und nichts. Eine gute Ausgangslage für überraschende Entdeckungen. Und genau die sind ja beim Schenken interessant.