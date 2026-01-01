Zeitz/MZ. - Am Silvestertag, gegen 17 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall auf dem Wendischen Berg in Zeitz. Auf glatter Straße verlor der Fahrer die Kontrolle über seinen Pkw BMW und das Heck brach aus. Das Fahrzeug stieß gegen eine Mauer, drehte sich und kollidierte erneut mit der Mauer. Zudem riss die Ölwanne auf, dabei floss Öl auf die Straße, so musste der Wendische Berg für zirka zwei Stunden gesperrt werden. Feuerwehr, Ölwehr und ein Bergungsdienst kamen zum Einsatz, so teilt die Polizei mit.