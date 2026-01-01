weather schneeregen
  4. Blasmusik im Burgenlandkreis: 15 Jahre „Original Lanitz-Hassel-Taler“ - Wie alles einst angefangen hat

15 Jahre Blasmusik mit Herz: Die „Original Lanitz-Hassel-Taler“ sind aus der Region nicht mehr wegzudenken. Was die Gruppe ausmacht.

01.01.2026, 16:28
Die „Original Lanitz-Hassel-Taler“ sind seit 15 Jahren aktiv. Gäste sind von ihren Auftritten immer wieder begeistert.
Die „Original Lanitz-Hassel-Taler“ sind seit 15 Jahren aktiv. Gäste sind von ihren Auftritten immer wieder begeistert. (Foto: Holger Behrens)

Taugwitz/be/tra - Wenn in der Region ein Fest musikalisch bereichert oder jemand mit einem Ständchen überrascht werden soll, führt kaum ein Weg an den Musikanten der „Original Lanitz-Hassel-Taler“ vorbei. Die Formation, die sich vor 15 Jahren aus einer spontanen Idee heraus gegründet hatte, hat sich längst zu einer festen Größe in der Region entwickelt.