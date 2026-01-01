Brände, Verletzte durch Feuerwerk und ein verletzter Feuerwehrmann: Der Jahreswechsel in Halle (Saale) war für die Einsatzkräfte arbeitsreich. So war der Unterschied zum Vorjahr.

Die Feuerwehren mussten in diesem Jahr seltener ausrücken. Bei den Rettungsdiensten gab es dafür deutlich mehr Einsätze.

Halle/MZ. - Einen vergleichsweise ereignisreichen Jahreswechsel haben Feuerwehr und Rettungsdienst in Halle erlebt. Zwischen 18 Uhr am Silvesterabend und 6 Uhr am Neujahrsmorgen rückte die Feuerwehr zu 59 Einsätzen aus, davon standen 56 in direktem Zusammenhang mit Silvester. Im Vorjahr waren es noch 73 Einsätze.

Der Rettungsdienst wurde in diesem Zeitraum 133 Mal alarmiert – deutlich häufiger als im Vorjahr mit 115 Einsätzen. Besonders häufig musste die Feuerwehr zu brennenden Müllcontainern ausrücken: 20 solcher Brände wurden gezählt, nach 17 im Jahr zuvor. Zudem gab es fünf kleinere Ödlandbrände (Vorjahr: 5), 22 Brände von Abfall (Vorjahr: 30) sowie zwei Pkw-Brände (Vorjahr: 4).

Hinzu kamen ein Kellerbrand, ein ausgelöster Rauchwarnmelder und vier Wohnungsbrände. Der Rettungsdienst behandelte unter anderem fünf Menschen mit durch Böller verursachten Hand- und Gesichtsverletzungen. Bei einem Einsatz wurde zudem ein Feuerwehrmann durch einen Feuerwerkskörper leicht verletzt und nach ambulanter Behandlung aus dem Krankenhaus entlassen.