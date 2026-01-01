Kurz vor dem Jahreswechsel rücken vier Feuerwehren nach Friedersdorf aus. Dort brennt eine Garage. Eine Person kommt ins Krankenhaus. Es bleibt nicht der letzte Einsatz im Altkreis Bitterfeld in der Silvesternacht.

Heiße Silvesternacht für Feuerwehr - Garage steht in Friedersdorf in Flammen, viele kleine Einsätze folgen

Bitterfeld/MZ. - In der Silvesternacht schrillten für die Feuerwehren im Altkreis Bitterfeld mehrfach die Alarme. Im gesamten Landkreis Anhalt-Bitterfeld sind die Kameraden 18 Mal im Einsatz gewesen. Das teilt die Leitstelle mit. So auch zu einem Garagenbrand in Friedersdorf, zu dem gleich sechs Wehren alarmiert wurden.