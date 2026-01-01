Über 600 Läufer, bunte Kostüme und ein neuer Rekord: Beim 28. Merseburger Neujahrslauf trotzten die Teilnehmer Wind und Kälte und sorgten zum Jahresauftakt für sportliche Höchstleistungen und gute Stimmung auf der Kliaplatte. Was die Läufer selbst zu ihren Leistungen zu sagen hatten.

Neuer Rekord und kreative Kostüme: Was beim Merseburger Neujahrslauf los war

Startschuss beim Neujahrslauf 2026 auf der Merseburger Kliaplatte. Über 600 Läufer von klein bis groß waren bei der 28. Ausgabe dabei.

Merseburg/MZ. - Auf der Kliaplatte ging es am Neujahrstag traditionell sportlich her. In der Klia-Passage bildete sich eine lange Schlange für die Anmeldung und die Abholung der diesjährigen Teilnahmeshirts. Draußen sammelten sich etliche Menschen, die sich bereits das in diesem Jahr lila-gelbe Shirt übergestreift hatten.