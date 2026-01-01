Eil:
Über 600 Teilnehmer Neuer Rekord und kreative Kostüme: Was beim Merseburger Neujahrslauf los war
Über 600 Läufer, bunte Kostüme und ein neuer Rekord: Beim 28. Merseburger Neujahrslauf trotzten die Teilnehmer Wind und Kälte und sorgten zum Jahresauftakt für sportliche Höchstleistungen und gute Stimmung auf der Kliaplatte. Was die Läufer selbst zu ihren Leistungen zu sagen hatten.
Aktualisiert: 01.01.2026, 15:53
Merseburg/MZ. - Auf der Kliaplatte ging es am Neujahrstag traditionell sportlich her. In der Klia-Passage bildete sich eine lange Schlange für die Anmeldung und die Abholung der diesjährigen Teilnahmeshirts. Draußen sammelten sich etliche Menschen, die sich bereits das in diesem Jahr lila-gelbe Shirt übergestreift hatten.