Die Naumburger Feuerwehr hatte am ersten Tag des Jahres zahlreiche verschiedene Einsätze zu leisten. Unterstützt wurden sie von Kameraden aus Roßbach und Großjena.

Siebenmal in sieben Stunden gerufen - Naumburger Feuerwehr rückt zu Bränden und Hilfeleistungen aus

Allein in den ersten sieben Stunden des neuen Jahres rückte die Feuerwehr in Naumburg siebenmal aus.

Naumburg/cm. - Zu allein sieben Einsätzen rückten die Naumburger Feuerwehren am Neujahrstag ab Mitternacht bis in die frühen Morgenstunden aus, wie die Freiwillige Feuerwehr Naumburg informierte. In den ersten Stunden des neuen Jahres kam es allein zu mehreren Kleinbränden.

So brannten Mülltonnen und ein Unterstand an einem Einfamilienhaus. Ein ähnlicher, indes umfangreicher Fall ereignete sich in der Roßbacher Straße, wo 15 Mülltonnen direkt an einem Mehrfamilienhaus brannten. Mehrere Kellerfenster waren bereits geborsten, der Keller sowie das Erdgeschoss waren stark verraucht, teilte die Feuerwehr mit. In dem Gebäude befanden sich mehrere Personen.

Auch zum Naumburger Hauptbahnhof wurden die Einsatzkräfte gerufen. Eine Person war in einem Aufzug steckengeblieben. (Foto: Feuerwehr Naumburg)

Außerdem wurden Hilfeleistungen erbracht, wie eine Tragehilfe sowie die Rettung einer Person aus einem Fahrstuhl am Hauptbahnhof. Unterstützt wurden die Naumburger von Kameraden aus Roßbach und Großjena.