Ein Mann hat in der Baasdorfer Straße in Köthen einen selbstgebauten Feuerwerkskörper zur Explosion gebracht. Das blieb nicht ohne Folgen.

Köthen/MZ - Durch die Explosion eines selbstgebauten Feuerwerkskörpers ist in Köthen der Glaseinsatz einer Haustür zerstört worden. Darüber informiert das Polizeirevier Anhalt-Bitterfeld.

Am Neujahrstag gegen 1.30 Uhr seien Polizisten während ihrer Streife von einer Zeugin angesprochen worden, wird mitgeteilt. Sie habe beobachtet, wie ein Mann in der Baasdorfer Straße eine „große Röhre“ auf die Straße gestellt und diese über eine Zündschnur entzündet und zur Detonation gebracht habe. Dabei sei der Glaseinsatz einer Hauseingangstür zerstört worden. Die Zeugin habe die Tat gefilmt.

Die Polizei sicherte Spuren und Reste des selbstgebauten Knallkörpers und nahm die Ermittlungen auf.