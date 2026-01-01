Der Jahreswechsel in Mansfeld-Südharz ist aus Sicht der Polizei und der Feuerwehr ohne schwerwiegende Vorfälle verlaufen.

Streit über Feuerwerk und kleinere Brände - Silvesternacht in MSH bleibt relativ ruhig

Die Polizei in Mansfeld-Südharz hatte in der Silvesternacht einige Einsätze.

Eisleben/MZ/JM. - Die Silvesternacht ist im Landkreis Mansfeld-Südharz aus Sicht der Polizei und der Feuerwehr ohne schwerwiegende Vorfälle verlaufen. Wie eine Sprecherin der Polizeiinspektion Halle mitteilte, sei es zu einigen Einsätzen gekommen, vor allem wegen Sachbeschädigungen durch kleinere Brände sowie Körperverletzungen.