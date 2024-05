Nach der 0:2-Niederlage gegen den FC Zeitz steht die Elf aus Emseloh in der Fußball-Landesliga Staffel Süd auf einem Abstiegsplatz. Was Trainer Andrusak nach der Niederlage sagt.

Sangerhausen/MZ. - Was haben Eintracht Emseloh und Blau-Weiß Farnstädt gemeinsam? Nun, beide Mannschaften spielten in der Saison 22/23 noch in der Verbandsliga und stiegen am Ende der Saison in die Landesliga ab. Ein Jahr später könnte für beide Teams erneut ein Abstieg zu Buche stehen.