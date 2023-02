„Routes of Reformation“ ist ein von der EU mitfinanziertes Projekt, das im Rahmen des Luther-Gedenkens von 2016 bis 2019 lief. Doch die Wegführung nach Querfurt wirft in Allstedt Fragen auf.

Allstedt/MZ - Eine Information, die Bürgermeister Jürgen Richter (CDU) aus dem Arbeitskreis Reformation in Mansfeld-Südharz mitbrachte, hat im Allstedter Stadtrat Fragen aufgeworfen. Im Zuge Bauernkriegsjubiläums solle eine „Route of Reformation“ in Mansfeld-Südharz erstmalig begangen werden, so Richter. Jedoch führe sie über Querfurt und Eisleben.