Schneefall im November ist in der Region keine Seltenheit. Ein Experte des Deutschen Wetterdienstes wagt einen Ausblick auf die nächsten Tage und den Winter.

Wann fällt der erste Schnee in Mansfeld-Südharz?

Sangerhausen/Eisleben/Hettstedt/MZ. - Langsam kommt sie wieder, die Fernsehwerbung, in der die Nasen rot sind vor Kälte, Eiskristalle an den Fenstern glänzen und Schneeflocken sanft auf die Erde hinabrieseln. Gut sechs Wochen vor Weihnachten fragt sich manch einer, wann denn im Landkreis eigentlich in diesem Winter der erste Schnee fällt?