Blechschäden und Verletzte Schnee sorgt auf den Straßen von Mansfeld-Südharz für „Unfälle, Unfälle, Unfälle“

Der erste Wintereinbruch sorgt für große Probleme auf den Straßen in MSH. Insbesondere aus dem Südharz gibt es massive Kritik am Winterdienst. Was der zu den Vorwürfen sagt.