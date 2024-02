Sangerhausen/MZ. - Zeugen haben Montagmorgen beobachtet, wie eine männliche Person in einem Supermarkt in der Karl-Liebknecht-Straße Waren in seinen Rucksack packte und nicht an der Kasse bezahlte. Als der Mann von den Mitarbeitern darauf angesprochen wurde, schob er eine Mitarbeiterin des Marktes beiseite und flüchtete. Wie die Polizei mitteilt, konnte der als groß und kräftig beschriebene Mann mit Tätowierungen im Gesicht namentlich ermittelt werden.