Anwohner sind fassungslos, dass trotz Anrufen die Behörden nicht reagieren und niemand einen sterbenden Kranich in der Stolberger Straße in Berga erlöst. Was der Landkreis dazu sagt.

Todeskampf an Bushaltestelle - Sterbender Kranich sorgt für Entsetzen in Berga

Ein kranker Kranich kämpft an einer Bushaltestelle in Berga stundenlang mit dem Tod – trotz zahlreicher Meldungen reagiert niemand.

Berga/MZ. - Den Anblick werden viele Anwohner der Stolberger Straße in Berga nicht vergessen: Seit etwa 11 Uhr am Donnerstagvormittag hatte sich ein kranker Kranich an der dortigen Bushaltestelle verirrt. Der war offenbar wie viele andere der majestätischen Vögel, die derzeit am Stausee Kelbra rasten, mit dem Vogelgrippe-Virus infiziert.