Die Verkehrsgesellschaft Südharz (VGS) hat den Busverkehr am Freitagmorgen weitgehend eingestellt. Nur auf wenigen Linien fuhren noch Busse.

Sangerhausen/MZ - Die aktuellen Witterungsbedingungen haben massive Auswirkungen auf den Busverkehr im Landkreis Mansfeld-Südharz. Die Verkehrsgesellschaft Südharz (VGS) hat den Busverkehr inzwischen wegen der Wetterlage weitgehend eingestellt. Derzeit würden ausschließlich die landesbedeutsamen Linien VGS-410, VGS-420 sowie die Linie 700 nach Möglichkeit bedient, teilt das Unternehmen auf seiner Homepage mit. Durch die angespannte Verkehrssituation komme es zu erheblichen Verspätungen.

Am frühen Morgen hatte die VGS zunächst nur den Betrieb im Bereich Sangerhausen komplett eingestellt. Betroffen waren neben dem Stadtverkehr in der Kreisstadt auch die Verkehre in Richtung Harz, Allstedt und ins Leinetal. Konkret wurden folgende Linien genannt:

VGS-450, VGS-451, VGS-453, VGS-454, VGS-460, VGS-461, VGS-462, VGS-470, VGS-471, VGS-472, VGS-473, VGS-474, VGS-475, VGS-480

Inzwischen musste die Verkehrsgesellschaft Südharz den Betrieb im gesamten Landkreis nahezu komplett einstellen. Aktuell fährt auch die Linie 410 (Eisleben – Hettstedt – Ascherleben) nicht mehr.

Lediglich die Linien VGS-420 und 700 werden derzeit nach Möglichkeit noch bedient. Durch die aktuelle Wetter- und Verkehrslage kommt es zu erheblichen Verspätungen.

Die VGS werde je nach Entwicklung der Wetterlage und Straßenverhältnisse über die Wiederaufnahme des Verkehrs entscheiden, heißt es vom Unternehmen und dem Landkreis Mansfeld-Südharz.

Zudem hat die Sparkasse Mansfeld-Südharz informiert, dass heute alle Filialen im Landkreis geschlossen bleiben. Die Bargeldversorgung über die Automaten ist sichergestellt.