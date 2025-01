Unter dem Motto #Denkjahr 2025 wird in Bad Frankenhausen an 500 Jahre Bauernschlacht erinnert. Viele Veranstaltungen sind geplant.

Veranstaltungen in 2025: Wie in Bad Frankenhausen an die Bauernschlacht erinnert wird

Bad Frankenhausen/MZ. - Im Gedenkjahr an den Bauernkrieg und die Schlacht bei Frankenhausen vor 500 Jahren, lohnt sich auch ein Blick über Sachsen-Anhalt hinaus, in das thüringische Bad Frankenhausen. Denn auch hier wird das Jubiläumsjahr unter dem #Denkjahr2025 mit einem umfangreichen Programm begangen, aus denen einige Höhepunkte genannt werden sollen.

Das Jahr 2025 war erst wenige Stunden alt, da gab Ulrich Hahnemann, promovierter Historiker, Stadtarchivar und Leiter des Regionalmuseums, einen Einblick in den Höhepunkt des Jahres: „freiheyt 1525 - 500 Jahre Bauernkrieg“.

Nach Bauernschlacht: Bad Frankenhausen muss Strafe zahlen

„Kaum ein Ereignis hat tiefere Spuren hinterlassen“, zeigt er in seinem Einführungsvortrag auf. Da waren zunächst die Lasten der Bauernschlacht, die hauptsächlich das Volk zu tragen hatte. Neben den zahlreichen Toten, die es zu beklagen gab, musste allein Bad Frankenhausen 6.000 Gulden Strafe zahlen.

Die letzte Rate wurde 1542 auf der Feste Heldrungen getilgt. Aber die Erinnerung an die Schlacht bei Frankenhausen und an Thomas Müntzer blieb wach. Im 19. Jahrhundert nutzten die Kurärzte das geschichtliche Ereignis sogar, um Kurgäste in die Stadt am Kyffhäuser zu locken.

Dabei gibt es noch viele Rätsel um den Prediger und Bauernführer Thomas Müntzer, aber auch um die Schlacht und selbst die Anzahl der Toten.

Auch interessant: Müntzers Todestag, das Bauernkriegsjubiläum, 825 Jahre Bergbau in Mansfeld-Südharz prägen das Jahr 2025

Sonderausstellung „500 Jahre Bauernschlacht bei Frankenhausen - ein Ereignis prägt Stadt und Region“

Aber an die Person Thomas Müntzer wurde besonders in der DDR-Zeit erinnert. Nach ihm wurden Straßen, Schulen und nicht zuletzt Landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaften (LPG) benannt. Man prägte phantasievolle Konterfeis des Bauernführers auf Medaillen und Geldscheine. Nicht zuletzt erinnert man sich mit Kunstwerken, an Müntzer und die Schlacht bei Frankenhausen.

Diese vielfältigen Erinnerungen werden in der Sonderausstellung „500 Jahre Bauernschlacht bei Frankenhausen - ein Ereignis prägt Stadt und Region“ im Regionalmuseum in Bad Frankenhausen gezeigt. Diese wird am 10. Mai um 14 Uhr eröffnet. Bis 14. September können sich die Besucher ein Bild davon machen.

Parallel dazu finden zahlreiche Vorträge und Führungen sowohl in der Sonderausstellung, als auch in Bad Frankenhausen statt. Schon im nächsten Vortrag, am 21. Januar, 19.30 Uhr, berichtet Hahnemann „Aus der Vorgeschichte der so genannten Bauernschlacht“.

Am 4. März, 19.30 Uhr, gibt Wolfgang Sauerbier einen Überblick über „Natur und Landschaft 1525 bis 2025“. Am 18. März berichtet wieder Ulrich Hahnemann über „Thomas Müntzer und die Schlacht bei Frankenhause am 15. Mai 1525“.

Vernissage im Panorama-Museum

Am 10. Mai findet um 16 Uhr die Vernissage im Panorama-Museum statt. Vom 11. Mai bis 17. August wird hier ein Teil der Thüringer Landesausstellung „Freiheyt 1525-500 Jahre Bauernkrieg (Der Welt Lauf)“ gezeigt. Die Sonderausstellung gibt Einblicke in die kulturhistorische Betrachtung der zeitgeschichtlichen Quellen und deren künstlerische Verarbeitung durch Werner Tübke im Monumentalgemälde im Panorama auf dem Schlachtberg.

Der Schlachtberg wird am 6. und 7. September in einer besonderen Weise im Mittelpunkt stehen: Mit über 1.000 Darstellern in historischen Kostümen und Requisiten wird die Schlacht bei Frankenhausen nachgestellt. Den Besuchern soll „die Atmosphäre und Spannung dieser historischen Schlacht“ nahegebracht werden.

Musikalische Ereignisse und Festspiele

Aber das Festjahr in Bad Frankenhausen bietet auch besondere musikalische Ereignisse, wie den Kantatengottesdienst am 18. Mai, oder das Müntzer Oratorium am 5. September.

Darüber hinaus finden vom 22. Mai bis 29. Juni, jeweils an den Wochenenden, die Frankenhäuser Festspiele statt. So wird es in Zusammenarbeit mit der Naturparkverwaltung „Kyffhäuser“ das Projekt „Wiesenküche“ geben. Eine mobile Freiluft-Küche bietet Gelegenheit in die Themen Natur, Genuss und Geschichte einzutauchen. Eröffnet wird das Kunst- und Kulturfestival am 24. Mai mit einem Bürgerpicknick.