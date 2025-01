Veranstaltungen im Überblick Müntzers Todestag, das Bauernkriegsjubiläum, 825 Jahre Bergbau in Mansfeld-Südharz prägen das Jahr 2025

Drei große Jubiläen werfen im aktuellen Veranstaltungsjahr 2025 in Mansfeld-Südharz ihre Schatten voraus. Doch das ist bei weitem nicht alles, was in der Region so los ist. Ein kleiner Überblick: