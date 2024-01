Sachschaden haben Unbekannte an einem parkenden Fahrzeug in Sangerhausen angerichtet.

Symbolfoto

Sangerhausen/MZ. - Auf einem Parkplatz am Sangerhäuser Schützenplatz haben sich Unbekannte in der Nacht zu Montag an einem Auto zu schaffen gemacht. Die Täter haben an dem Fahrzeug den Lack des Kotflügels, der Kofferraumklappe und der Fahrertür zerkratzt.

Außerdem wurde an dem Wagen ein Reifen zerstochen. Es entstand Sachschaden. Über die Höhe liegen noch keine Angaben vor. Die Polizei hat die Ermittlungen in dem Fall wegen Sachbeschädigung aufgenommen.