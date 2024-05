schulsozialarbeit in sachsen-Anhalt

Die Finanzierung von Schulsozialarbeit ist nicht gesichert. Im saalekreis will nun der Kreis einige Stellen selbst finanzieren.

Merseburg/Mz. - „Manchmal ist Kommunalpolitik wie der Film ,Und täglich grüßt das Murmeltier’“, befand Patrick Wanzek. In dem Klassiker aus dem Jahr 1993 erlebt Bill Murray als arroganter Wetteransager denselben Tag in Endlosschleife. In der sieht sich der Fraktionschef der SPD im Kreistag offenbar beim Thema Schulsozialarbeit. Wie er bemerkte, hatte seine Fraktion vor zwei Jahren einen fast identischen Antrag eingebracht. Es geht darum, dass der Saalekreis Geld, das er eigentlich zur Kofinanzierung der von EU und Land geförderten 30 Stellen eingeplant hat, nun für zusätzliche Schulsozialarbeiter ausgeben soll, weil das Land von den Kreisen weniger Eigenanteil verlangt.