Nach Bundes-Festival probt die Theatergruppe am Scholl-Gymnasium jetzt für das neue Weihnachtsmusical. Welche Story diesmal auf die Bühne kommt.

Ihr Stück „Countdown“ – hier die Aufführung im Sommer – zeigte die Theatergruppe Drams 'n Roses jetzt beim Festival Schultheater der Länder.

Sangerhausen/MZ. - Aufregende Tage liegen hinter den „Drams ’n Roses“. Die Theatergruppe des Sangerhäuser Scholl-Gymnasiums hat Sachsen-Anhalt beim diesjährigen Festival Schultheater der Länder in Braunschweig vertreten und dort mit dem selbst geschriebenen Stück „Countdown“ die Gemüter bewegt.