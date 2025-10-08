Sangerhäuser Drams 'n Roses „Tränen fließen“: Theaterstück aus Sangerhausen packt das westdeutsche Publikum
Nach Bundes-Festival probt die Theatergruppe am Scholl-Gymnasium jetzt für das neue Weihnachtsmusical. Welche Story diesmal auf die Bühne kommt.
Aktualisiert: 08.10.2025, 10:24
Sangerhausen/MZ. - Aufregende Tage liegen hinter den „Drams ’n Roses“. Die Theatergruppe des Sangerhäuser Scholl-Gymnasiums hat Sachsen-Anhalt beim diesjährigen Festival Schultheater der Länder in Braunschweig vertreten und dort mit dem selbst geschriebenen Stück „Countdown“ die Gemüter bewegt.