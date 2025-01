Sangerhausen/MZ. - Wenn jemand am gleichen Tag Geburtstag hat wie Einar Schleef, dann ist das purer Zufall. In diesem einen Fall allerdings könnte man fast an Vorsehung glauben: Gabriele Horn scheint mit dem Datum die Leidenschaft fürs Theater in die Wiege gelegt worden zu sein. Und so konnte sie nun auch den eigenen runden Geburtstag nicht begehen, ohne gleichzeitig 30 Jahre „Drams ’n’ Roses“ zu feiern.

Ja, tatsächlich wird am Gymnasium in Sangerhausen schon so lange Theater gespielt, dass die ersten Schüler von damals heute in ihren Vierzigern sind.

Schultheater hat klein angefangen

Bei einer großen Party in der Schulaula mit Familie, Kollegen, Wegbegleitern, aktuellen und ehemaligen Darstellern blickte Horn jetzt zurück auf die Anfänge. In einem „winzig, winzig kleinen Raum“ am damals noch bestehenden Schiller-Gymnasium hatte die Theatergruppe an den ersten Stücken getüftelt. Horn hat auch den ersten offiziellen Auftrag parat, für den die Truppe ein kleines Stück konzipierte und aufführte: 150 Jahre Sparkasse in Allstedt.

Wie sie damals zu den Auftritten gefahren ist – mit Technik, Requisiten und gefühlt mindestens acht Schülern in ihrem lipstick-pinkfarbenen Ford Fiesta – auch daran kann sich die 60-Jährige noch gut erinnern. Was sie dazu gebracht hat, sich so leidenschaftlich in die Theaterwelt zu stürzen?

Dieser Wunsch nach Harmonie, nach ein bisschen heiler Welt. Zuerst, noch als Teenager, saß sie im Zuschauerraum. Später dann, neben dem Lehrerberuf, wuchs sie in die Rolle der ehrenamtlichen Autorin, Dramaturgin und Regisseurin.

„Drams ’n’ Roses“ haben mit dem Weihnachtsmusical viele Aufführungen in der Vorweihnachtszeit

Neben märchenhaften Stücken für die Vorweihnachtszeit wurde bald auch Einar Schleef zum Thema für die Truppe. In den anspruchsvolleren Stücken, die die „Drams ’n’ Roses“ für den Sommer erarbeiten, gibt es immer wieder Anleihen bei dem großen Theatermann, der aus Sangerhausen stammt. So findet sich das dramaturgische Mittel des chorischen Sprechens in fast allen Produktionen der Schultheatergruppe.

Die Weihnachtsmusicals indes sind längst zum festen Bestandteil des kulturellen Lebens in Sangerhausen und Umgebung geworden. Mit 16 Aufführungen in der Vorweihnachtszeit sorgen die „Drams ’n’ Roses“ dafür, dass hier nahezu jedes Kindergarten- und Grundschulkind den Zauber einer echten Theatervorstellung erleben kann. Fast alle, die heute mitspielen, haben früher selbst staunend im Publikum gesessen.

Kunstlehrerin Lisa Werfling gestaltete zum 30-Jährigen ein Wandbild am Schuleingang. (Foto: Grit Pommer)

Theatergruppe beschenkt Chefin mit selbst geschriebenem Stück

Rund ums Theater rankten sich nun auch die Geschenke. Am Schuleingang neben der Aula hat Kunstlehrerin Lisa Werfling die „Drams ’n’ Roses“ mit einem Wandbild verewigt. Und der Juniorchor, der stets das Musical mitgestaltet, brachte, verstärkt durch den Kammerchor „Voces Juvenales“, mit dem Song „Einmal“ ein Ständchen, das Horns hoffnungsvolles Credo auf den Punkt bringt: Einmal, nach tausend Kriegen, nach Blut und Tränen, lernen wir doch ...

Die Truppe indes beschenkte ihre Chefin mit einem selbst geschriebenen Stück: Die turbulente Suche nach dem „Magischen Theaterzusammenhalt-Dings“ führte erst per Zeitreise in die Vergangenheit und dann zu der Erkenntnis: Mensch, das ist Frau Horn!

Jetzt stehen die nächsten Projekte an. In diesem Jahr würden die Drams ’n’ Roses Sachsen-Anhalt gern zum sechsten Mal beim Schülertheater der Länder vertreten. Das passenden Stück muss geschrieben, ausgestattet und geprobt werden. Im Herbst steht ein Auftritt beim Bundeskongress der Psychologielehrer in Halberstadt auf dem Plan. Ansonsten: Mal sehen, was sich ergibt. Die Truppe ist 30 Jahre jung und immer bereit.