Die Theatergruppe Drams ’n Roses probt am Scholl-Gymnasium in Sangerhausen für das neue Weihnachtsmusical. „Magische Welten – zwischen Licht und Schatten“ heißt das Stück.

Sangerhausen/MZ. - Ein sonniges Land voller Blumen und Elfen und direkt daneben, hinter dem Grenzfluss, eines, das in Dunkelheit gehüllt ist. Eine Prinzessin, ein schöner Prinz, ein finsterer Herrscher und eine Zuckerfee, die Liebestränke brauen kann – die Zutaten des neuen Weihnachtsmusicals am Scholl-Gymnasium in Sangerhausen versprechen wieder eine märchenhafte, spannende Geschichte, bei der am Ende alles gut wird. Wenn vielleicht auch ein bisschen anders, als man sich das am Anfang so denken mag.