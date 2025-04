Warnung vor Rauchwolke! Alarm für Bevölkerung -Brand im Zementwerk Bernburg

Eine Lagerhalle des Zementwerks Bernburg steht in Flammen. Es hat sich eine Rauchwolke gebildet, die in Richtung Innenstadt zieht. Katastrophenwarndienste schlagen Alarm für die Bevölkerung.

Bernburg.- Am Dienstagmorgen gibt es eine Warnmeldung der Behörden über die Katastrophenwarndienste: Wegen des Brandes einer Lagerhalle am Zementwerk in Bernburg sollen Fenster und Türen geschlossen bleiben.

Wie die Feuerwehr Bernburg mitteilt, ziehe die Rauchwolke aktuell Richtung Stadtgebiet. In der Warnmeldung heißt es, die Menschen sollten das betroffene Gebiet meiden, weiträumig umfahren und keine verqualmten Räume betreten. Als Folge des Feuers könnten sich dort tödliche Gase bilden.

Sämtliche Zugangswege zur Brandstelle sollten unbedingt freigehalten werden. Absperrungen am Betriebsgelände seien jedoch nicht nötig gewesen, heißt es von Seiten der Polizei. Ob es Verletzte gegeben habe, sei bislang unklar, aber unwahrscheinlich.

Die Feuerwehr sei im Löscheinsatz vor Ort, so die Beamten weiter.