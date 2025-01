Das wird den Kindern in den Winterferien in Mansfeld-Südharz geboten

Sangerhausen/Eisleben/Hettstedt/MZ. - Der Eindruck täuscht: Die Autorin dieser Seite kennt die Wettervorhersagen für die Region und weiß: Die kurzen Winterferien werden wohl ohne Schneevergnügen in Mansfeld-Südharz stattfinden. Nicht mal am Auerberg liegt noch nennenswerter Schnee. Deshalb gibt es an dieser Stelle ein paar alternative Freizeitangebote für alle, die jetzt Ferien haben. Die MZ hat sich in den Einrichtungen der Region umgehört und herausgefunden, was so los ist in dieser Woche.

Spaß in den Hallenbädern in Eisleben und Sangerhausen

Bei weitem nicht alle Ferienkinder sind in den Flieger oder ins Auto gestiegen, um den heimatlichen Gefilden zu entfliehen. Erholen aber möchten und sollen sich alle, bevor es in einer Woche wieder losgeht für stattliche zwei Schulmonate ganz ohne Pause.

Die einen mögen es sportlich und haben natürlich die Gelegenheit, in Sangerhausen (wochentags ab 8 Uhr, am Wochenende ab 10 Uhr) oder Eisleben (Ferienöffnungszeiten erfragen) das Hallenbad aufzusuchen und dort Spaß zu haben.

Spannende Bücher in der Bibliothek

Andere freuen sich auf ruhige Tage, möglicherweise bei einem guten Buch. Eine Menge davon gibt es in den Bibliotheken der Region. Die Leiterin der Sangerhäuser Stadtbibliothek empfiehlt zum einen das große Angebot an Kinder- und Jugendbüchern und eine Ferienveranstaltung in ihrem Haus im Kaltenborner Weg am 29. Januar um 9.30 Uhr mit der Autorin Dagmar Schreiber, die erzählt, wie andere Kinder leben. Die Eisleber Bibliothek hat Montag, Dienstag und Donnerstag geöffnet und hält ebenfalls einen riesigen Fundus an spannenden Geschichten parat.

Wissensrallye in der Sangerhäuser Ökostation

Um Tiere – unter anderem – geht es in der Sangerhäuser Ökostation. Dort wurde schon die eine oder andere Veranstaltung (aus)gebucht, aber – so Leiter Lutz Seeber: „An den Nachmittagen am Montag sowie Mittwoch bis Freitag – jeweils von 13.30 Uhr bis 16.30 Uhr- können Besucher gern zu uns kommen und zum Beispiel eine individuelle Wissensrallye lösen, die Spiele unseres interaktiven Flurs nutzen, den Code zu einer Geheimkammer knacken oder sich unsere Tiere anschauen.

Da ich nachmittags allein bin, freue ich mich auch über jede Unterstützung bei der Fütterung und Versorgung unserer Tiere, wenn es zeitlich gerade passt.“

Kinder- und Jugendhäuser warten mit Winterferienprogramm auf

Vielfältig, spannend, abwechslungsreich, individuell, altersgerecht – die Attribute für die Winterferienangebote, die in den Einrichtungen des Kinderschutzbundes unterbreitet werden, ließen sich beliebig ergänzen.

Im Mehrgenerationenhaus „Sternschnuppe“ in Eisleben ist täglich ab 10 Uhr geöffnet und gestartet wird jeweils mit einem Frühstück. Und dann: Kino, Fotosafari, Backwettstreit, Sporttag, das perfekte Dinner und Kreativtag – da bleiben kaum Wünsche offen.

Einen Ferienplan gibt es auch im Kinder- und Jugendhaus „Marianne und Gerhard Rohne“ in Helbra. Los geht es täglich um 10 Uhr – ebenfalls am Frühstückstisch, anschließend wird gebacken, gebastelt, mit der Wi oder Karten gespielt und Film geschaut.

Auch interessant: Was den Kindern während der Winterferien in Hettstedt angeboten wird

Um 10 Uhr startet auch täglich das Winterferienprogramm im Kinderhaus Tiegel in Hettstedt. Es wird dort für den Valentinstag gebacken, es geht ins Kino und es wird unter anderem Bingo gespielt.

Große Sport- und Spielenacht in Allstedt

Sozusagen nicht von schlechten Eltern ist auch das Programm, das in den Sangerhäuser Kinder- und Jugendeinrichtungen „Buratino“ und „Happy Go“ angeboten wird in den Winterferien – beide Häuser arbeiten in Trägerschaft des Verein Mad House.

Bianca Ende verrät der MZ ein paar Höhepunkte: Im „Buratino“ in Südwest werden beispielsweise am Dienstag Gipsfiguren gegossen, im Happy Go im Stadtteil Am Rosarium kommen die Pizzabäcker am Dienstag auf ihre Kosten.

Am Donnerstag und Freitag nehmen die Sangerhäuser an der großen Sport- und Spielenacht in Allstedt in der Sporthalle teil, was ja noch mal ein ganz besonderer Tipp für Ferienkinder ist. Die ist für Kinder zwischen sieben und zwölf Jahren, kostet zehn Euro und ist mit Übernachtung.

Luthermuseen in Eisleben und Mansfeld bieten Workshops an

Natürlich haben in den Winterferien auch die Museen der Region geöffnet, damit Familien dort aktiv werden können. Wo sich welches Museum befindet, das findet man kinderleicht auf der Internetseite des Vereins Erlebniswelt Museum, auch alle Telefonnummern.

Auch die Luthermuseen in Eisleben und Mansfeld, die nicht zu diesem Museumsverbund gehören, sind auf die jungen Besucher eingestellt. In „Luthers Sterbehaus“ in Eisleben zum Beispiel wird ein Ferienworkshop angeboten – vom 27. bis 30. Januar.

Unter dem Titel „Gerechtigkeit in Spiel und Wirklichkeit“ erhalten Kinder von sechs bis zwölf Jahren die Möglichkeit, Spiele zu erfinden, in denen Macht und Gerechtigkeit aufgeteilt werden. Los geht es während des Workshops täglich ab 10 Uhr.

Besuch in der Heimkehle in Uftrungen oder Verweilen am Süßen See

Wenngleich der Badespaß in der Thyragrotte in Stolberg aufgrund der Sanierungsarbeiten noch auf sich warten lässt, ein Ausflug in den Südharz lohnt sich auch ohne Wasser und Schnee. Es bietet sich ein Besuch in der Höhle Heimkehle in Uftrungen an und es lohnt sich der Aufstieg aufs Josephskreuz auf dem Auerberg. Man muss seine Heimat einfach nur entdecken.

Auch interessant: Warum die Rückkehr der Kleinen Hufeisennase in der Heimkehle bei Uftrungen so sensationell ist

Das kann man übrigens auch am Süßen See: Einfach ein bisschen frische Luft schnappen, schöne Fotos machen fürs Familienalbum oder für den Valentinstag als Überraschung für die Eltern... dieser Tipp ist übrigens nahezu überall in Mansfeld-Südharz umsetzbar. Denn wie man immer wieder von Gästen hört, handelt es sich bei der Region, um ein wunderschönes Fleckchen Erde, das es zu entdecken gilt. Warum dafür also nicht auch die Winterferien nutzen.

Geheimtipps in Mansfeld-Südharz

Und jetzt kommen schließlich noch ein paar Geheimtipp, die in Wirklichkeit gar keine sind und dabei völlig wetterunabhängig daherkommen. Zum einen die Einfahrt ins Schaubergwerk Röhrigschacht in Wettelrode. Das Erlebnis Untertage muss man gehabt haben. Und wer lieber hoch hinaus möchte, der kann ja mal Kontakt zu den Leuten aus dem Kletteratelier in Sangerhausen aufnehmen.

Kinder und Jugendliche werden dort am Montag und am Donnerstag jeweils von 17 Uhr an betreut. Vielleicht bieten die Ferien ja die Gelegenheit, dort mal auf Schnuppertour zu gehen und es wird anschließend mehr daraus.

Last but not least: Auch ein Theaterbesuch in den Ferien ist möglich, natürlich haben sich die Macher im Theater Eisleben auf die Ferien eingestellt: Am 29. Januar läuft um 10 Uhr „Des Kaisers neue Kleider“ und am 30. Januar – um 10 Uhr – „Der kleine Prinz“ – warum auch nicht Theater in den Ferien.