Warum die Rückkehr der Kleinen Hufeisennase in der Heimkehle bei Uftrungen so sensationell ist

Uftrungen/MZ. - Marcus Fritze, Leiter der Kompetenzstelle für Fledermausschutz Sachsen-Anhalt, bezeichnet es als „spektakuläre Rückkehr in den Südharz“: Erstmals seit 1980 ist die Kleine Hufeisennase wieder in der Heimkehle bei Uftrungen nachgewiesen worden. „Wir haben vier Exemplare in der Schauhöhle entdeckt“, freut sich der promovierte Biologe. Gehört doch die Kleine Hufeisennase zu den seltensten Fledermausarten in Deutschland.