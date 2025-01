Was den Kindern während der Winterferien in Hettstedt angeboten wird

Hettstedt/MZ. - Die Stadt Hettstedt veranstaltet in Zusammenarbeit mit den Kindertages-, Hort- und Freizeiteinrichtungen ein buntes Programm in den Winterferien. Los geht es am Montag, 27. Januar, wenn von 10 bis 12 Uhr eine Kinder-Dart-WM im Haus der Jugend stattfindet. Für die kleinsten Teilnehmer stehen E-Darts zur Verfügung, für größere gibt es Steel-Darts. Am Ende kann jeder Teilnehmer sogar etwas gewinnen, heißt es in der Ankündigung.

Einen Tag später wird es von 9 bis 12 Uhr beim „Schwimmspaß im Klubhaus“ sportlich. Und am Mittwoch, 29. Januar, stellt sich das Haus der Jugend von 10 bis 12 Uhr vor. Unter dem Titel „Das hat das Haus der Jugend zu bieten!“ kann man die Freizeiteinrichtung am Schützenplatz in Hettstedt kennenlernen.

Kreativ-Workshop im Mansfeld-Museum im Humboldt-Schloss

Am Donnerstag und Freitag in den Winterferien gibt es gleich mehrere Angebote. Zum einen wird an beiden Tagen im Ratssaal der Stadt ein Kinder-Kino aufgebaut. Die Vorstellung am Donnerstag beginnt 10 Uhr, die am Freitag um 9 Uhr. Parallel dazu findet im Mansfeld-Museum im Humboldt-Schloss ein Kreativ-Workshop statt.

Unter dem Motto „Wie stellst du dir eine Dampfmaschine vor?“ und unter Anleitung von Malerin Mandy Kunze können sich die Ferienkinder im Zeichnen und mit Collagen austesten. Der Workshop findet Donnerstag und Freitag jeweils von 10 bis 14 Uhr statt und ist für Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre gedacht.

›› Anmeldungen per E-Mail unter [email protected] oder telefonisch unter 03476/80 11 59

Sowohl bei diesem Angebot, als auch bei allen anderen Aktivitäten in den Winterferien bitten die Veranstalter vorab um Anmeldungen. Ein entsprechendes Anmeldeformular und weitere Informationen gibt es auf der Internetseite der Stadt Hettstedt.