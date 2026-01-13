weather starkbewoelkt
  4. Energieplanung in Südharz: Südharz stellt Konzept für Solarparks vor - Infoabend für Bürgerinnen und Bürger

Bei einer öffentlichen Informationsveranstaltung im Bürgerhaus Roßla soll erklärt werden, was Südharz im Zusammenhang mit Solarparks vorhat.

Von Helga Koch 13.01.2026, 11:45
Blick auf einen Solarpark.
Foto: Bernd Wüstneck/dpa

Südharz/MZ. - Die Gemeinde Südharz will zum Thema Photovoltaik-Freiflächenanlagen öffentlich informieren und lädt deshalb die Einwohner zu einer Informationsveranstaltung ein. Sie findet am Montag, 26. Januar, ab 17.30 Uhr im Bürgerhaus in Roßla statt.