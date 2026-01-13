Beim Tag der offenen Tür der Stadt Aschersleben stellt Felix Eley das Konzept zur künftigen Wärmeversorgung vor.

Warm und umweltfreundlich: Wie sich Heizen in Aschersleben weiterhin wandeln wird

Gerade bei den tiefen Temperaturen der letzten Tage liefen die Heizungen in Aschersleben wieder auf Hochtouren. Da wird das Thema Wärmeplanung ganz praktisch.

Aschersleben/MZ - Beim Tag der offenen Tür der Stadt Aschersleben hat am Sonntag Felix Eley das Konzept der kommunalen Wärmeplanung vorgestellt. Wie der kommunale Wärmeplaner erklärte, sind alle Kommunen verpflichtet, sich mit dem Thema zu befassen, um die Wärmeversorgung bis 2045 klimaneutral zu gestalten. Für Aschersleben übernehme er diese Aufgabe. Zu Beginn macht Eley deutlich, dass das Thema für viele abstrakt und vielleicht nicht gleich ganz zugänglich wirke. „Jedoch“, so fügt er an, „es betrifft eigentlich jeden.“