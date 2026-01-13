EIL
Prozess in Zeitz Freispruch für Zeitzer Trio
Vor dem Zeitzer Amtsgericht kann der Vorwurf wegen gemeinschaftlicher Körperverletzung gegen drei Zeitzer nicht bewiesen werden. Für den Strafrichter gibt es zu viele Fragezeichen.
13.01.2026, 16:00
Zeitz/MZ. - Die Urteilsbegründung vor dem Amtsgericht war kurz. „Die Angeklagten werden freigesprochen, weil der Geschädigte nicht mehr rekapitulieren konnte, was damals wirklich geschehen war. Es gibt zu viele Fragezeichen“, sagte der Strafrichter abschließend.