Vor dem Zeitzer Amtsgericht kann der Vorwurf wegen gemeinschaftlicher Körperverletzung gegen drei Zeitzer nicht bewiesen werden. Für den Strafrichter gibt es zu viele Fragezeichen.

Der Prozess wegen Körperverletzung am Zeitzer Amtsgericht endete mit Freisprüchen. Foto: Torsten Gerbank

Zeitz/MZ. - Die Urteilsbegründung vor dem Amtsgericht war kurz. „Die Angeklagten werden freigesprochen, weil der Geschädigte nicht mehr rekapitulieren konnte, was damals wirklich geschehen war. Es gibt zu viele Fragezeichen“, sagte der Strafrichter abschließend.