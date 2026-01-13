weather bedeckt
Halle (Saale), Deutschland
Prozess in Zeitz Freispruch für Zeitzer Trio

Vor dem Zeitzer Amtsgericht kann der Vorwurf wegen gemeinschaftlicher Körperverletzung gegen drei Zeitzer nicht bewiesen werden. Für den Strafrichter gibt es zu viele Fragezeichen.

Von Matthias Voss 13.01.2026, 16:00
Der Prozess wegen Körperverletzung am Zeitzer Amtsgericht endete mit Freisprüchen. Foto: Torsten Gerbank
Zeitz/MZ. - Die Urteilsbegründung vor dem Amtsgericht war kurz. „Die Angeklagten werden freigesprochen, weil der Geschädigte nicht mehr rekapitulieren konnte, was damals wirklich geschehen war. Es gibt zu viele Fragezeichen“, sagte der Strafrichter abschließend.