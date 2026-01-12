Oberbürgermeister Steffen Amme spricht beim traditionellen Tag der offenen Tür der Stadt Aschersleben über die Höhepunkte des Jahres 2025 und wagt einen Ausblick aufs noch junge Jahr.

Führungen und Vorträge: Geringe Resonanz beim Tag der offenen Tür der Stadt Aschersleben

Tag der offenen Tür der Stadt Aschersleben – dazu gehören auch kostenlose Stadtführungen, hier mit Stadtführerin Regina Wichmann (vorne).

Aschersleben/MZ - Bevor Oberbürgermeister Steffen Amme am Sonntag im Bestehornhaus den offiziellen Rückblick auf das Jahr 2025 eröffnet, machen sich einige Interessierte auf den Weg durch die Innenstadt. Die Stadt bietet zum Auftakt des traditionellen Tages der offenen Tür kostenlose Stadtführungen an. Ein Angebot, welches – verglichen mit den Vorjahren – nur spärlich genutzt wird.