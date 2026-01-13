Wie die Weißenfelser Stadtwerke, das THW und die Feuerwehr dabei helfen, einen Teich für Amphibien auf einem ehemaligen sowjetischen Truppenübungsgelände entstehen zu lassen.

Weißenfels/MZ. - Auf dem ehemaligen sowjetischen Truppenübungsgelände in der Selauer Straße in Weißenfels ist ein altes militärisches Trainingsbecken geflutet worden, um neuen Lebensraum für Amphibien zu schaffen. Die dafür benötigten rund 38.000 Liter Wasser stellten die Weißenfelser Stadtwerke zur Verfügung. Ein Fahrzeug für den Transport sowie Schläuche, um das Wasser in das rund 75 Zentimeter tiefe Becken einzulassen, stellten das Technische Hilfswerk (THW) und die Weißenfelser Feuerwehr bereit. Doch wie kam es überhaupt zu dieser Zusammenarbeit?