Die aktuellen Entwicklungen rund um das Sturmtief Elli in Mansfeld-Südharz: Die Verkehrsgesellschaft Südharz (VGS) hat den Busverkehr am Freitagmorgen weitgehend eingestellt. Nur auf wenigen Linien fuhren noch Busse. Touristische Einrichtungen im Südharz bleiben zu, die Sparkassen-Filialen ebenfalls.

Sangerhausen/MZ - 10:42 Uhr: Auch in Mansfeld verlief der Vormittag bislang ruhig, teilte die Stadtverwaltung auf Anfrage mit. Die Männer vom Bauhof seien im Einsatz, Probleme mit dem Winterdienst nicht bekannt.

10:39 Uhr: In der Verbandsgemeinde Mansfelder Grund-Helbra leistet der Winterdienst gute Arbeit, so Dennis Amey vom Ordnungsamt der Verwaltung. Es sei bisher alles ruhig auf den schneebedeckten Straßen, es gab noch keine Einsätze von Feuerwehr oder Ordnungsamt.

10:35 Uhr: Auch die Kita-Einrichtungen in Südharz bleiben am Freitag teilweise geschlossen oder bieten nur eine eingeschränkte Notbetreuung an. Die betroffenen Eltern wurden durch die jeweilige Einrichtung informiert. „Diese Maßnahmen dienen vor allem der Sicherheit von Kindern, Eltern und Mitarbeitenden. Wir bitten um Ihr Verständnis“, heißt es von der Verwaltung.

10:20 Uhr: Alle touristischen sowie musealen Einrichtungen im Südharz bleiben heute geschlossen. Die Schließung der Einrichtungen für das bevorstehende Wochenende bleibt vorbehalten, teilte die Gemeinde mit.

8:48 Uhr: Die aktuellen Witterungsbedingungen haben massive Auswirkungen auf den Busverkehr im Landkreis Mansfeld-Südharz. Die Verkehrsgesellschaft Südharz (VGS) hat den Busverkehr inzwischen wegen der Wetterlage weitgehend eingestellt. Derzeit würden ausschließlich die landesbedeutsamen Linien VGS-410, VGS-420 sowie die Linie 700 nach Möglichkeit bedient, teilt das Unternehmen auf seiner Homepage mit. Durch die angespannte Verkehrssituation komme es zu erheblichen Verspätungen.

Am frühen Morgen hatte die VGS zunächst nur den Betrieb im Bereich Sangerhausen komplett eingestellt. Betroffen waren neben dem Stadtverkehr in der Kreisstadt auch die Verkehre in Richtung Harz, Allstedt und ins Leinetal. Konkret wurden folgende Linien genannt:

VGS-450, VGS-451, VGS-453, VGS-454, VGS-460, VGS-461, VGS-462, VGS-470, VGS-471, VGS-472, VGS-473, VGS-474, VGS-475, VGS-480

Inzwischen musste die Verkehrsgesellschaft Südharz den Betrieb im gesamten Landkreis nahezu komplett einstellen. Aktuell fährt auch die Linie 410 (Eisleben – Hettstedt – Ascherleben) nicht mehr.

Lediglich die Linien VGS-420 und 700 werden derzeit nach Möglichkeit noch bedient. Durch die aktuelle Wetter- und Verkehrslage kommt es zu erheblichen Verspätungen.

Die VGS werde je nach Entwicklung der Wetterlage und Straßenverhältnisse über die Wiederaufnahme des Verkehrs entscheiden, heißt es vom Unternehmen und dem Landkreis Mansfeld-Südharz. Bereits am Donnerstag war bekanntgegeben worden, dass am Freitag im Landkreis der Präsenzunterricht an Schulen aufgehoben wird.

Zudem hat die Sparkasse Mansfeld-Südharz informiert, dass heute alle Filialen im Landkreis geschlossen bleiben. Die Bargeldversorgung über die Automaten ist sichergestellt.