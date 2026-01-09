Auf der A 38 kippt ein LKW um. Bis auf die Linie 420 (Eisleben – Mansfeld – Hettstedt) sind alle Busse in Mansfeld-Südharz am Freitag nicht unterwegs. Dies teilte der Landkreis mit. Zudem bleiben die Sparkassen geschlossen. Alle Entwicklungen am Freitag in Mansfeld-Südharz im Liveticker.

Auf der einen Seite Stau nach dem LKW-Unfall, auf der anderen Räumfahrzeuge des Winterdienstes: Die A 38 stand am Freitag ganz im Zeichen von Sturmtief Elli

Sangerhausen/MZ - 12:19 Uhr: Wie die Autobahnpolizei informiert, ist zwischen der Raststätte Rohnetal Süd und Eislebenein LKW umgekippt. Bis auf weiteres wurde Fahrbahn in Richtung Halle gesperrt. Die empfohlene Umleitung: Richtung Halle über Nienstedt, Sotterhausen, Beyernaumburg, Liedersdorf, Holdenstedt, Bornstedt, Osterhausen, Kleinosterhausen und B180.

12.03 Uhr: Auf dem Sangerhäuser Wochenmarkt stehen an diesem Freitag nur drei Stände. Neben dem Gemüsehändler aus Heldrungen und einem Fleischerwagen hat sich auch Imker Gerald Kolbe aus Roßla mit seinem Verkaufswagen nach Sangerhausen durchgekämpft. „Ich bin extra nicht Autobahn gefahren, weil ich dachte: Wenn da ein Lkw quersteht, geht gar nichts mehr“, erzählte er.

Auf dem Sangerhäuser Wochenmarkt stehen an diesem schneereichen Freitag nur drei Stände. Foto: Grit Pommer

11.40 Uhr: In Sangerhausen ist der Winterdienst seit dem frühen Morgen mit voller Kapelle unterwegs. In viele Nebenstraßen hat er es noch nicht geschafft. In der Innenstadt rollt der Verkehr seit dem Morgen langsam und vorsichtig, es sind aber spürbar weniger Autos unterwegs als an einem normalen Freitag. An Steigungen wie in der Schmidt- und der Alban-Hess-Straße haben einige Autofahrer mit durchdrehenden Rädern zu kämpfen.

Schnee-Tief Elli hat in Sangerhausen für eine gut 20 Zentimeter hohe Schneedecke gesorgt. Foto: Grit Pommer

11.18 Uhr: Wie die Organisatoren am Freitag mitteilten, ist das Knutfest in Sandersleben abgesagt worden. Es sollte ursprünglich am Samstag, 10. Januar, ab 17 Uhr, am Sortlerheim stattfinden.

10:42 Uhr: Auch in Mansfeld verlief der Vormittag bislang ruhig, teilte die Stadtverwaltung auf Anfrage mit. Die Männer vom Bauhof seien im Einsatz, Probleme mit dem Winterdienst nicht bekannt.

In Sangerhausen räumt der Winterdienst teilweise auch Gehwege mit dem Schiebefahrzeug frei. Foto: Grit Pommer

10:39 Uhr: In der Verbandsgemeinde Mansfelder Grund-Helbra leistet der Winterdienst gute Arbeit, so Dennis Amey vom Ordnungsamt der Verwaltung. Es sei bisher alles ruhig auf den schneebedeckten Straßen, es gab noch keine Einsätze von Feuerwehr oder Ordnungsamt.

10:35 Uhr: Auch die Kita-Einrichtungen in Südharz bleiben am Freitag teilweise geschlossen oder bieten nur eine eingeschränkte Notbetreuung an. Die betroffenen Eltern wurden durch die jeweilige Einrichtung informiert. „Diese Maßnahmen dienen vor allem der Sicherheit von Kindern, Eltern und Mitarbeitenden. Wir bitten um Ihr Verständnis“, heißt es von der Verwaltung.

10:20 Uhr: Alle touristischen sowie musealen Einrichtungen im Südharz bleiben heute geschlossen. Die Schließung der Einrichtungen für das bevorstehende Wochenende bleibt vorbehalten, teilte die Gemeinde mit.

8:48 Uhr: Die aktuellen Witterungsbedingungen haben massive Auswirkungen auf den Busverkehr im Landkreis Mansfeld-Südharz. Die Verkehrsgesellschaft Südharz (VGS) hat den Busverkehr inzwischen wegen der Wetterlage weitgehend eingestellt. Derzeit würden ausschließlich die landesbedeutsamen Linien VGS-410, VGS-420 sowie die Linie 700 nach Möglichkeit bedient, teilt das Unternehmen auf seiner Homepage mit. Durch die angespannte Verkehrssituation komme es zu erheblichen Verspätungen.

Am frühen Morgen hatte die VGS zunächst nur den Betrieb im Bereich Sangerhausen komplett eingestellt. Betroffen waren neben dem Stadtverkehr in der Kreisstadt auch die Verkehre in Richtung Harz, Allstedt und ins Leinetal. Konkret wurden folgende Linien genannt:

VGS-450, VGS-451, VGS-453, VGS-454, VGS-460, VGS-461, VGS-462, VGS-470, VGS-471, VGS-472, VGS-473, VGS-474, VGS-475, VGS-480

Inzwischen musste die Verkehrsgesellschaft Südharz den Betrieb im gesamten Landkreis nahezu komplett einstellen. Aktuell fährt auch die Linie 410 (Eisleben – Hettstedt – Ascherleben) nicht mehr.

Lediglich die Linien VGS-420 und 700 werden derzeit nach Möglichkeit noch bedient. Durch die aktuelle Wetter- und Verkehrslage kommt es zu erheblichen Verspätungen.

Die VGS werde je nach Entwicklung der Wetterlage und Straßenverhältnisse über die Wiederaufnahme des Verkehrs entscheiden, heißt es vom Unternehmen und dem Landkreis Mansfeld-Südharz. Bereits am Donnerstag war bekanntgegeben worden, dass am Freitag im Landkreis der Präsenzunterricht an Schulen aufgehoben wird.

Zudem hat die Sparkasse Mansfeld-Südharz informiert, dass heute alle Filialen im Landkreis geschlossen bleiben. Die Bargeldversorgung über die Automaten ist sichergestellt.