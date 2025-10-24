Der Bundeskanzler tritt eine Debatte über anders aussehende Menschen los. Was sagen die Sangerhäuser und was stört sie in der Stadt? Eine Umfrage.

Nach Äußerung von Merz - Was stört die Sangerhäuser am „Stadtbild“?

Auch ein Teil des Stadtbilds: Die Häuser am Markt sind in den vergangenen Jahren alle saniert worden. Aber darum ging es in der von Merz angestoßenen Debatte eher nicht.

Sangerhausen/MZ. - Während der Flüchtlingskrise 2015 und in den Jahren danach waren Asylbewerber anders als heute mitunter in größeren Gruppen auf dem Marktplatz und am Sangerhäuser Schützenplatz anzutreffen. Am Markt spielte das freie WLAN eine Rolle und am Schützenplatz offenbar auch der abends lange geöffnete Kaufland-Supermarkt, in dem zumindest einige Alkohol holten.